Tuttosport – Sorpresa a sinistra per Mazzarri. Inzaghi conferma i suoi fedelissimi

Domenica alle 20.45 il Napoli ospiterà l’Inter al Diego Armando Maradona. Questa partita è fondamentale per Inzaghi che vuole riprendersi la vetta della classifica. Mazzarri vuole vincere e accorciare i punti che lo separano dalla Juventus dopo la sconfitta al Bernabeu. Il Napoli vuole mandare via la maledizione del Maradona e vincere il match in casa dopo lo scorso 24 settembre contro l’Udinese. Per i partenopei non saranno disponibili Mario Rui e Olivera per infortunio mentre a centrocampo è confermata la presenza di Zielinski. I nerazzurri dovranno fare a meno di Bastoni mentre nella corsia di destra torna titolare Dumfries.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Mazzarri

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All: Inzaghi