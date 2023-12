Tuttosport – Recupero Mario Rui, la Juve nel mirino? I dettagli

L’infortunio di Olivera quasi obbliga Mario Rui ad accelerare i tempi di recupero. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il terzino portoghese sarebbe stato sottoposto a terapie. Allenamento personalizzato: prima in palestra, poi in campo. E’ impossibile averlo per la sfida contro l’Inter al Maradona domani sera. Se il recupero dovesse proseguire senza intoppi, potrebbe comunque rientrare presto: secondo il quotidiano di Torino, Mario Rui potrebbe essere convocato per la sfida contro la Juventus all’Allianz Stadium.