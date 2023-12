Rinnovo Osimhen, ADL non ha intenzione di attendere ulteriormente: le ultime

Victor Osimhen, dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano per più di un mese dal terreno di gioco, è pronto a riprendersi il posto da titolare.

Il futuro del centravanti nigeriano nella città partenopea, però, è a rischio: l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione riguardo il rinnovo.

Secondo il quotidiano sportivo, la trattativa per il prolungamento del contratto di Victor Osimhen si sta rivelando più complicata del previsto. In questi ultimi mesi non ci sono state grosse novità, le opzioni sono rimaste sempre le stesse: permanenza, rinnovo con ingaggio raddoppiato e inserimento di una clausola rescissoria da 120 milioni; altrimenti si valutano offerte appropriate al valore del suo cartellino e, quindi, futuro lontano da Napoli.

Il presidente Aurelio De Laurentiis – scrive la Gazzetta dello Sport – non ha intenzione di attendere fino alla scadenza del contratto (giugno 2025) e liberare l’attaccante del Napoli a parametro zero.