Repubblica – Nuovo stadio, il progetto del Napoli

Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis nel prepartita di Real Madrid-Napoli su Prime Video ha smosso un polverone sul tema stadio. Il sindaco e il consigliere Simeone non hanno gradito le dichiarazioni e invitato il presidente a presentare un progetto. L’edizione odierna di Repubblica svela il progetto dei partenopei riguardo il nuovo stadio:

“Quel piano prevede l’abolizione della pista di atletica, una capienza di 41mila spettatori ma che potrebbe anche essere aumentata, come conferma lo stesso Zavanella – l’architetto a capo del progetto, ndr – E, fanno sapere dalla società, De Laurentiis è disposto a valutare le indicazioni che arriveranno dal sindaco. A partire dalla questione capienza, ma dal Napoli ricordano anche che la media degli spettatori al Maradona, con l’esclusione delle ultime partite dello scorso campionato, si aggira tra i 30mila e 40mila spettatori. In parole povere: uno stadio da 60mila posti sarebbe inutile e non redditizio perché il Maradona in realtà non si riempie e lo stesso, d’altra parte, avverrebbe per lo Stadium della Juve. Dalla società poi aggiungono che anche Inter e Milan sono pronte a lasciare San Siro e costruire stadi di proprietà più piccoli del Meazza”.