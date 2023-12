Prima Pagina – Il Mattino: “Il Napoli può tornare in corsa: per Mazzarri il brivido Maradona”

La prima pagina del quotidiano Il Mattino ritaglia uno spazio per la grande sfida di domani che vedrà come protagoniste il Napoli di Walter Mazzarri e l’Inter di Simone Inzaghi.

Per il tecnico della formazione azzurra sarà la prima partita allo Stadio Diego Armando Maradona dal suo ritorno in panchina. Napoli a caccia dei tre punti per avvicinarsi alla vetta e rimettere in discussione la lotta scudetto.

L’allenatore toscano non ha intenzione di fermarsi dopo la vittoria a Bergamo contro l’Atalanta e la convincente prestazione a Madrid contro la formazione di Carlo Ancelotti: “Domani c’è l’Inter. Il Napoli può tornare in corsa: per Mazzarri il brivido Maradona”.