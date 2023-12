L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul significato speciale che ha questa gara contro l’Inter per Walter Mazzarri. Secondo il quotidiano sarà una partita emozionante per Mazzarri per il suo ritorno nello stadio degli azzurri. Il tecnico toscano vive delle emozioni particolari, quelle che soltanto lo stadio Maradona sa trasmettere. Mazzarri ha rivisto lo spogliatoio e il campo di Castel Volturno, ma il Maradona è altro. Il luogo dove il tecnico dove il tecnico di San Vincenzo costruì un rilevante pezzo di storia del Napoli, sfiorando le vette di Diego, poi raggiunte da Spalletti”