GdS – Emergenza terzino sinistro, ADL pronto ad intervenire sul mercato: le possibili soluzioni

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli sta valutando alcuni profili per quanto riguarda la fascia sinistra di difesa.

Con Olivera e Mario Rui ai box, Micheli e Meluso stanno lavorando per cercare di colmare il reparto durante la finestra di mercato invernale, aperta da gennaio.

Secondo il quotidiano, è difficile che la società di Aurelio De Laurentiis prenda in considerazione gli svincolati disponibili, che necessiterebbero la condizione fisica adatta per poter essere subito disponibili. Dunque, si pensa ad un prestito con diritto di riscatto: già un paio di nomi da far arrivare a gennaio e, in caso di buon rendimento, da confermare.