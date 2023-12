Del Genio: “Anche se non lo dice, nei pensieri di Mazzarri c’è la difesa a tre, però la squadra non vuole faccia questa scelta”

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di ‘Radio Goal’ nel corso di Radio Kiss Kiss Napoli di Walter Mazzarri e della possibilità di difesa a tre. Queste le sue parole: “Zielinski ha spiegato bene cosa ha dato Mazzarri, c’è la voglia di conquistare il pallone alto evitando corse lunghe che non si adattano alle caratteristiche della squadra. Mazzarri da qualche piccola dichiarazione ha fatto capire che con i difensori veloci si può fare la difesa a quattro, con quelli meno veloci con la difesa a tre. Anche se non lo dice nei suoi pensieri c’è la difesa a tre, ma sa che i suoi giocatori non vogliono questa soluzione. Quindi anche se gli piace non la fa per una questione di rapporti con la squadra, questa è una mia ricostruzione verosimile. Se è così apprezzo la scelta fatta da Mazzarri. Juan Jesus titolare può condizionare le prestazioni di Kvara e Zielinski su quella catena, è meglio che ci sia qualcuno che appoggia di più l’azione”.