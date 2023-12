CdS – Lautaro da urlo in trasferta: il dato che spaventa il Napoli

Lautaro Martinez è attualmente il capocannoniere della Serie A. Con il mondiale il bomber dell’Inter è esploso definitivamente e Inzaghi non può più fare a meno di lui. Domani al Maradona sarà il problema principale del Napoli. A riconferma di tutto ciò c’è un dato da non trascurare: il Corriere dello Sport sottolinea che nell’anno 2023 Lautaro ha segnato 27. In questo campionato è a quota 13, con la media di un gol ogni 90 minuti. A spaventare è il ruolino di marcia in trasferta: lontano dal Meazza il capitano dell’Inter colleziona un gol ogni 56 minuti tra campionato ed Europa. Uomo avvisato…