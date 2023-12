Braglia, ex portiere, ha parlato dell’errore di Meret a Madrid e di Napoli-Inter. Queste le sue parole: “Aldilà della ripresa del Napoli, l’Inter dovrebbe passare. Sarebbe meglio farla finita con le critiche verso il portiere, è logico che se viene messo sempre in discussione non gioca sereno. Prima dell’errore aveva fatto parate eccezionali. La società faccia chiarezza sulla questione portieri una volta per tutte”.