Alvino: “La stretta di mano estiva con Osimhen alla fine ha mantenuto il suo valore, prevedo tempi brevi per l’annuncio”

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, del rinnovo di Victor Osimhen e della sfida con l’Inter. Secondo il giornalista l’annuncio del rinnovo del giocatore nigeriano dovrebbe arrivare a breve, considerando le parole in mattinata del presidente De Laurentiis. Queste le sue parole: “Il tempo è sempre galantuomo a differenza della schizofrenia generale che ha accompagnato questa trattativa. La stretta di mano di Rivisondoli alla fine ha mantenuto il proprio valore. Ci sono stati un po’ di alti e bassi, ma per De Laurentiis vale più di una firma ed è sempre rimasto sulla propria posizione. Osimhen è anche stato un po’ destabilizzato dalla folle offerta araba. Quando De Laurentiis si sbilancia non lo fa mai a caso, prevedo tempi brevi per l’annuncio a meno che non si presentino altri disturbi arabi. In questo calendario folle qualcuno mi deve spiegare perché la Juventus senza coppe gioca ieri e poi gioca contro il Napoli venerdì prossimo, perché i bianconeri godono di questo vantaggio?”.