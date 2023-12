SKY – Bastoni salta il Napoli? Le ultime

L’Inter si è allenata oggi al Suning Training Centre. I ragazzi di Inzaghi preparano la sfida di domenica al Maradona col Napoli. Sky Sport spiega che Alessandro Bastoni sta meglio, ma si è allenato a parte. Il difensore non prenderà parte alla trasferta campana. Inzaghi rinvierà il suo rientro in campo alla prossima partita.

Intanto, Benjamin Pavard ha tolto il tutore e ha ripreso a correre. Serviranno 2-3 settimane per rivederlo in campo. Sospiro di sollievo per Dumfries: semplice affaticamento nel post Champions.