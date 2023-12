Domenica 3 Dicembre il Napoli sfiderà al Maradona l’Inter di Simone Inzaghi che dopo aver ottenuto la qualificazione agli ottavi di Champions League punta a confermarsi anche in campionato:

Come arriva il Napoli

Sfida decisiva al Maradona per il Napoli, con i Campioni d’Italia chiamati a lanciare un segnale all’Inter capolista. Per Walter Mazzarri i problemi sono tutti a sinistra della difesa: con Mario Rui e Olivera infortunati dovrebbe toccare ancora a Juan Jesus. In attacco ci sarà il ritorno dal primo minuto di Osimhen, mentre tra i pali nonostante le polemiche dovrebbe toccare a Meret.

Nel 4-3-3 degli azzurri difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Juan Jesus, con la mediana che difficilmente vedrà interpreti diversi da Lobotka-Anguissa e Zielinski (nonostante la botta subita a Madrid). Nessun dubbio nel tridente: con Osimhen ci saranno Politano e Kvaratskhelia.

Come arriva l’Inter

Dopo l’ampio turnover visto in Champions, Simone Inzaghi riproporrà la formazione tipo al netto dell’emergenza in difesa ancora irrisolta. Torna a disposizione Dumfries, mentre Bastoni si avvicina al recupero ma dovrebbe rimanere fuori dalla trasferta. Assente anche Pavard.

In porta si rivedrà Sommer, davanti allo svizzero la linea difensiva composta da Darmian, De Vrij e Acerbi. Il già citato Dumfries agirà a destra con Dimarco sull’out opposto, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo. Il tandem offensivo sarà formato da Thuram e Lautaro.