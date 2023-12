Mazzarri avvisa Inzaghi, vuole riaprire il discorso scudetto! Dati del match

Domenica il Napoli affronterà l’Inter al Diego Armando Maradona alle 20.45 valida per la 14esima partita di Serie A. Questa partita può confermare per entrambe le compagini i loro periodi di forma. Il Napoli dopo la sconfitta al Bernabeu contro il Real Madrid deve continuare a fornire buone prestazioni per tornare a lottare per il vertice. L’Inter dopo il pareggio a Torino contro la Juve è costretta a vincere per mantenere il primato in classifica. Inzaghi attualmente è primo con 32 punti in 13 partite a più due dalla Juve che gioca questa sera alle 20.45 contro il Monza. In caso di vittoria sarebbe primo a più uno dall’Inter. Il Napoli dopo la vittoria contro l’Atalanta è quarto in classifica con 24 punti. La buona prestazione contro il Real Madrid ha riavvicinato la piazza alla propria squadra e al nuovo allenatore. Il Napoli in caso di vittoria andrebbe a meno cinque dall’Inter.

Gli ultimi cinque match tra i partenopei e i nerazzurri ha visto il Napoli una sola volta vincitore contro due pareggi e due vittorie a favore dell’Inter. Il match metterà di fronte le due squadre con più goal fatti in questa competizione. L’Inter avrà dalla sua parte il miglior marcatore attuale con il miglior assist man attualmente e la difesa che ha subito solo 7 goal dall’inizio dell’anno.