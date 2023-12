Pompei, esonerato Maradona Jr, il comunicato

FC Pompei, squadra militante nel gruppo A di Eccellenza campana, ha deciso di esonerare Diego Maradona Jr. Come si sa, dicembre è uno dei mesi più caldi per quanto riguarda il calcio dilettantistico e molte società valutano,in base ai risultati, se confermare qualsiasi membro della squadra. Il figlio del compianto Pibe de Oro paga per il pareggio in trasferta contro l’Afragolese, nonostante si trovasse secondo in classifica dietro al Real Acerrana 1926 che adesso ha allungato a +4 la distanza. Il club, tramite un comunicato, ha inoltre fatto sapere che nelle prossime ore verrà annunciato il nuovo allenatore.