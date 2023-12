Gazzetta – Inter la miglior difesa del campionato: scacceranno la paura Kvaratskhelia e Osimhen

Domenica alle 20:45 il Napoli ospiterà l’Inter nel big match della 14esima giornata. La Gazzetta dello Sport ha presentato il match ricordando che l’Inter è la miglior difesa del campionato, 7 i gol subiti in 13 partite. Darmian-De Vrij e Acerbi per spazzare via Kvara e Osimhen. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Domenica giocherà la squadra in ogni tipo di reparto, al netto degli infortunati. Riecco Darmian-De Vrij-Acerbi in partenza per scacciare via la paura Kvaratskhelia e Osimhen. I primi due saranno i più sollecitati nel corpo a corpo contro il georgiano e il nigeriano. Il test è duro, ma questa Inter otto volte su tredici non ha subito gol in campionato”.