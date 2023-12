Gazzetta – Il Napoli in casa è la bestia nera dell’Inter. Il dato

Il big match della 14esima giornata di Serie A è Napoli-Inter. Al Maradona, i nerazzurri non riescono quasi mai a vincere. Pare, infatti, che gli azzurri non abbiano perso 16 delle 17 sfide contro la milanese. 10 le vittorie degli azzurri, 6 i pareggi: negli anni 2000 l’Inter ha con il Napoli la più bassa percentuale di successi esterni nella massima serie italiana. Insomma, l’obiettivo adesso non è più tanto mantenere il primato in A, ma sfatare il tabù San Paolo/Maradona. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.