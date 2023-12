Gazzetta – Bastoni convocato per la trasferta di Napoli? Il punto

Secondo la Gazzetta dello Sport il difensore classe 1999 ha lavorato ad Appiano Gentile ma non con i compagni. L’obiettivo di Alessandro Bastoni è quello di essere convocato per la sfida Inter-Udinese che si terrà il 9 dicembre. Per la trasferta di Napoli le speranze di convocazione sono molto basse. Nell’allenamento della mattina il difensore ha infatti lavorato sul campo ma seguendo ancora un programma personalizzato dal resto del gruppo. La scelta definitiva verrà presa sabato dopo la rifinitura della vigilia. Ma l’impressione è che lo staff non voglia rischiare una ricaduta.