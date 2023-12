Garics: “Una volta la gente si lamentava di Mario Rui”

Con Olivera e Mario Rui fermi ai box, Mazzarri deve di volta in volta reinventare la sua formazione. Gyorgy Garics ha commentato l’emergenza terzino sinistro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Mario Rui non è un’ala sinistra, ma nemmeno un terzino bloccato. E’ un giocatore molto utile, molto intelligente anche se non ti dà input in fase offensiva, ma dà la tranquillità a Kvaratskhelia. Io in Germania ho vissuto una cosa analoga, davanti a me c’era un calciatore che non difendeva bene ed io gli davo la serenità di fargli pensare solo alla fase offensiva. Una volta la gente si lamentava di Mario Rui, poi è arrivato Spalletti che lo ha messo in condizione di rendere al meglio. Zanoli ha dimostrato di essere un bravissimo calciatore, merita la possibilità di giocare titolare contro l’Inter anche se a sinistra. Lui è il futuro del Napoli. Mazzarri è un allenatore intelligente e gradualmente darà spazio a Zanoli”.