Secondo quanto riportato da 90min.com, il Brighton si starebbe mobilitando per rinnovare il contratto a Roberto De Zerbi. Real Madrid e Napoli si sarebbero messi sulle tracce dell’ex tecnico neroverde. Gli obiettivi sono due: blindare il tecnico di Brescia prolungando il contratto (in scadenza a giugno 2026) e alzare la clausola rescissoria attualmente fissata in 10 milioni di sterline, poco meno di 12 milioni di euro.