Dall’Argentina – Il Napoli segue un parente di Maradona? I dettagli

Secondo quanto riportato da Radio Continental, emittente argentina, il Napoli sarebbe sulle tracce di Hernan Lopez Munoz. All’ombra del Vesuvio gli argentini sono molto amati. Lui potrebbe esserlo ancora di più: una delle sorelle di Diego Armando Maradona è sua nonna. Quindi, il 23enne del Godoy Cruz sarebbe il pronipote del Pibe de Oro.

Il Napoli è sempre stato avvezzo a colpi di sudamericani “sconosciuti”. L’attaccante (che gioca sulla trequarti, sull’esterno o come seconda punta) non sarebbe quindi una novità per gli azzurri.