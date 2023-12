Calcio Scommesse, Criscitiello: “Club campano indagato dalla procura”

Il caso calcio scommesse non è ancora chiuso. Ne parla il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello sul suo profilo Twitter.

Ecco quanto si legge: “Bufera calcio scommesse: non sono finite le indagini a tappeto. La Procura FIGC sta indagando su un club campano (non di A) e sta interrogando diversi calciatori per partite dello scorso anno. Coinvolti giocatori di seconda fascia, per ora”.

Come riporta Il Mattino, la Guardia di Finanza ha perquisito la casa di un calciatore del Benevento. Nonostante siano stati trovati diversi dispositivi per l’attività di gioco, il calciatore ha negato qualsiasi accusa. Ora i giocatori indagati sono quattro, di cui uno in prestito in un altro club di B. Le scommesse risalirebbero alla stagione terminata con la retrocessione in C per il Benevento. Ora i calciatori rischiano grosse squalifiche.