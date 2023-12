Barzaghi sgancia la bomba: “Meret offerto all’Inter a parametro zero”

L’errore contro il Real Madrid, costato la sconfitta al Napoli, ha acceso per l’ennesima volta i dubbi su Alex Meret. Il portiere azzurro, ormai all’ombra del Vesuvio da cinque anni, continua a non dare sicurezza al reparto. Il suo errore sul tiro di Nico Paz, infatti, ha condannato gli azzurri a soccombere alla forza dei blancos. Con il periodo difficile che sta passando il Napoli, un errore così decisivo diventa un campanello d’allarme. Proprio per questo, l’avventura del friulano con il club partenopeo, potrebbe concludersi alla fine di questa stagione. Proprio di questo ha parlato Marco Barzaghi, giornalista di Sportmediaset.

Ecco le sue parole sul suo canale YouTube: “E’ stato offerto Meret, che è in scadenza con il Napoli: da svincolato può essere un’alternativa interessante da alternare a Sommer. Poi c’è Meslier del Leeds, è una grande promessa ed è un’altra possibilità. C’è anche Bento ma costicchia. Chi chiede il ritorno di Onana ma in questo momento sta facendo benissimo Sommer”.