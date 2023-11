Repubblica – Napoli, qualificazione agli ottavi rimandata. Non bastano i gol di Anguissa e Simeone

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli analizzando il match di Champions League contro il Real Madrid disputato ieri sera in casa dei blancos. Questo quanto evidenziato:

“Il calo fisico ha penalizzato il Napoli. La qualificazione agli ottavi è rinviata alla sfida del 6 dicembre al Maradona con il Braga, in cui il Napoli potrà permettersi anche di perdere con un gol di scarto. Ma brucia lo stesso la resa nel finale (4-2) contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu, al termine di una sfida giocata dagli azzurri con coraggio e personalità. Non sono bastati i gol di Simeone e Anguissa in avvio dei due tempi. La squadra di Mazzarri ha pagato dazio a un netto calo fisico, vendendo punita al di là dei suoi demeriti”.