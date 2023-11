Ieri sera il Napoli è uscito sconfitto dal Santiago Bernabeu, ma ha dimostrato fame e voglia di provare a vincere la sfida. Non una delle partite migliori per Natan da quando è al Napoli, ma il brasiliano fa sentire comunque la carica e posta una storia su Instagram con l’abbraccio ai suoi compagni dopo il gol di Simeone. La didascalia della storia del brasiliano recita: “Orgoglioso di far parte di questa squadra, rimaniamo uniti e forti”.