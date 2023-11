Napoli-Braga – Gli azzurri avranno a disposizione 2 risultati su 3 per qualificarsi, e potrebbero anche perdere…

Nonostante il risultato, ieri il Napoli ha giocato una grande partita contro il Real Madrid e solo all’84’ ha visto sfumare la qualificazione agli ottavi con un turno d’anticipo. Sarà Napoli-Braga al Maradona il 12 dicembre ha decretare chi sarà la seconda qualificata del girone C. La notte europea ha riservato comunque una lieta sorpresa agli azzurri: il Braga non è andato oltre il pareggio contro l’Union e questo dà un ulteriore vantaggio agli uomini di Mazzarri per la prossima partita. Il Napoli era già certo di avere a disposizione 2 risultati su 3 nel prossimo match e adesso con il pareggio dei portoghesi può permettersi di perdere anche con un goal di scarto in virtù del 2-1 dell’andata e della maggiore differenza reti. Vero è che in Champions nessuna partita e facile come ha ripetuto più volte Mazzarri e conoscendo il Napoli andrà sicuramente in campo per vincere, ma questo piccolo vantaggio può far ben sperare.