Italiane in Europa: il pari inguaia la Roma, bene la Fiorentina

Sono da poco terminati i match di Europa League e Conference League, dove hanno giocato le italiane Roma e Fiorentina. I giallorossi col pareggio per 1 a 1 in trasferta contro il Servette rischiano gli spareggi. Invece, la Fiorentina vince in casa in rimonta per 2 a 1 contro il Genk dopo lo svantaggio iniziale. Le due italiane si trovano nella stessa condizione: con una vittoria all’ultima giornata andranno agli ottavi, altrimenti saranno spareggi. Attenzione alla Roma, non è padrona del suo destino: se lo Slavia Praga dovesse vincere come i giallorossi, allora gli uomini di Mou sono certi di andare agli spareggi.