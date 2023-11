Djalò: “Il Napoli è un avversario molto complicato, ma al Maradona ce la vogliamo giocare a viso aperto”

L’attaccante dello Sporting Braga Alvaro Djalò ha parlato ai microfoni della Uefa dopo la sfida tra la squadra portoghese e l’Union Berlino. L’ultima sfida del girone di Champions vedrà i portoghesi affrontare il Napoli per giocarsi il secondo posto, utile per gli ottavi di finale. Queste le sue parole: “Anche in dieci siamo riusciti a fare bene, insieme, abbiamo così conquistato un punto. La qualificazione è difficile, il Napoli è un avversario complicato da sfidare, ma noi manterremo la nostra identità. Al Maradona ce la giocheremo a viso aperto, faccia a faccia. Andremo in Italia per vincere, visto che è l’unico risultato che abbiamo a disposizione. Sarà una partita da dentro o fuori, proprio per questo daremo il massimo, faremo tutto il possibile per vincere”.