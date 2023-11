Di Fusco: “Il gol che prende Meret è un errore grave, non ti può passare la palla tra le mani, doveva essere l’anno del salto di qualità”

L’ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli della prestazione di ieri sera contro il Real Madrid di Alex Meret. Secondo l’ex numero 1 azzurro il portiere ex Udinese non è riuscito a fare quel salto di qualità che si sperava dopo l’ottima annata passata. Queste le sue parole: “In un contesto come la partita di ieri non puoi paragonare le parate precedenti all’errore di Meret. perché il gol subito è un errore grave, perché è un errore tecnico: può succedere di tutto ma non ti puoi far passare la palla tra le mani. Questo era l’anno definitivo per dimostrare di essere un grande portiere ad alti livelli e così poter fare il salto di qualità, ma lui già in questo inizio di stagione ha dimostrato di non riuscire a farlo. Ha fatto delle buone prestazione, ma non è un portiere che ti porta 5/6 punti in più a stagione, e quello fanno i veri portieri. Meret è un buon giocatore, ma non un campione. Stiamo giocando in Champions League e le parate che fai nel match le devi fare perché altrimenti in quell’ambiente non puoi giocare, invece lui commette un errore ancor più grave. Se dovessi fare una relazione sulla sua prestazione per una società, non gli darei neanche la sufficienza. Non credo però che Mazzarri contro l’Inter lo metta in panchina”.