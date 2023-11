Caputi: “Gli azzurri mi sono piaciuti molto, peccato per la sconfitta, tra mister e calciatori si è creato un bel rapporto”

Il giornalista Massimo Caputi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per la parlare della sfida di ieri tra Napoli e Real Madrid. Queste le sue parole: “Un vero peccato che il Napoli sia uscito sconfitto dal Santiago Bernabeu. Gli azzurri mi sono piaciuti molto sia sul piano della personalità che del gioco, nonostante la sconfitta per 4-2. Certo, il Real Madrid non era il migliore possibile, ma anche il Napoli aveva i suoi infortuni. Non bisogna guardare al punteggio, perché la cosa più importante è il rapporto che si è creato tra squadra e allenatore. Questo è un segnale bello ma anche importante, perché per 80 minuti il pareggio mi sembrava il risultato giusto, o addirittura col Napoli pronto a vincere la partita. Simeone come sostituto di Osimhen è una garanzia, ha una media gol-minuti giocati elevatissima. Credo che al nigeriano questi 45′ minuti abbiano fatto bene per potersi mettere in forma prima dell’Inter. I nerazzurri hanno fatto turnover e quindi saranno più freschi, Osimhen con la sua qualità potrebbe essere fondamentale”.