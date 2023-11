Brambati: “Vincendo domenica il Napoli rientrerebbe nella corsa Scudetto, anche se al momento non è del tutto fuori”

L’ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di Tmw Radio nel corso del programma radiofonico Maracanà. Tra le altre cose si è parlato della sfida di domenica tra Inter e Napoli, che potrebbe essere molto importante in ottica lotta Scudetto. Queste le sue parole: “Cambierebbe qualcosa in classifica solo se domenica vincesse il Napoli, perché lo riporterebbe all’interno della lotta Scudetto che sembrava un miraggio fino a poco fa. Vincendo con l’Inter, il Napoli rientrerebbe in corsa, anche se dalla lotta non è fuori neanche adesso considerando quante partite mancano e sappiamo le trappole che nasconde questo campionato. L’Inter vista ieri sera non è paragonabile a quella dei titolari, Lautaro ad esempio è insostituibile”.