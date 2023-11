Krol: “Stasera al Bernabeu tiferò Napoli. Ecco chi può decidere il match”

L’ex calciatore azzurro Ruud Krol è intervenuto a Radio KissKiss Napoli per parlare della sfida tra il club partenopeo e il Real Madrid.

Ecco le sue parole: “Stasera sarò al nuovo Bernabeu per vedere Real Madrid-Napoli. Ci ho giocato tante partite lì, ma era il vecchio stadio. Il Bernabeu è uno stadio che provoca emozioni, giocavo nell’Ajax e ricordo tutto di quei momenti. Anche stasera sarò emozionato per la partita, ovviamente farò il tifo per il Napoli”.

Poi Krol ha continuato: “Al Real Madrid mancano diversi calciatori importanti, ma resta una squadra molto forte. L’ho visto anche la gara col Cadice e vi assicuro che è sempre fortissimo. Il Napoli può, però, creargli dei problemi in contropiede soprattutto con Osimhen se dovesse giocare. Può essere anche la gara di Kvaratskhelia, Carvajal spinge molto e può lasciare degli spazi. Anche Simeone è bravo ad attaccare la profondità, chiunque giochi sa giocare in contropiede”