Secondo Tmw, i migliori 5 difensori della Serie A dopo 13 giornate di campionato, considerando solo coloro che sono stati valutati almeno 10 volte. L’Inter domina la classifica, in particolare gli esterni che stanno facendo la differenza. Stefan de Vrij è tornato ad alti livelli dopo le difficoltà della passata stagione. Buongiorno continua a confermarsi come una presenza non sorprendente, mentre in questa stagione si sta giocando una maglia per Euro 2024. Una novità è Stefano Sabelli, uno degli elementi più positivi nel Genoa di Alberto Gilardino. La sua performance rappresenta una piacevole sorpresa nella stagione attuale.

6,42 DIMARCO (Inter)

6,36 DUMFRIES (Inter)

6,33 BUONGIORNO (Torino)

6,30 DE VRIJ (Inter)

6,23 SABELLI (Genoa)