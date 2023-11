Serie A, ecco la classifica dei top 5 in attacco

Ecco i migliori 5 attaccanti della Serie A dopo 13 giornate, con il tandem più impressionante del campionato ancora in testa, contribuendo al successo dell’Inter. Soulé e Gudmundsson emergono come piacevoli sorprese in questa stagione, aggiungendo valore al torneo. Nel frattempo, Domenico Berardi conferma il suo status di eccellenza: anche quest’anno, la bandiera del Sassuolo si distingue non solo come uno dei migliori attaccanti, ma come uno dei migliori giocatori in assoluto.

6,81 LAUTARO MARTINEZ (Inter)

6,73 THURAM (Inter)

6,68 SOULE (Frosinone)

6,59 BERARDI (Sassuolo)

6,58 GUDMUNDSSON (Genoa)