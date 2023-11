La classifica aggiornata dei migliori 5 centrocampsiti della Serie A

Ecco la classifica dei migliori 5 centrocampisti della Serie A dopo 13 giornate di campionato, considerando solo coloro che sono stati valutati almeno 10 volte. In testa si conferma il monzese Colpani, che, insieme al viola Bonaventura, rappresenta con orgoglio l’Italia. Mkhitaryan continua a essere un punto fermo per l’Inter, così come Calhanoglu, il quale dimostra di non far rimpiangere Brozovic nella posizione di regista. L’olandese Koopmeiners mantiene una prestazione costantemente positiva.

6,50 COLPANI (Monza)

6,46 MKHITARYAN (Inter)

6,42 BONAVENTURA (Fiorentina)

6,42 CALHANOGLU (Inter)

6,33 KOOPMEINERS (Atalanta)