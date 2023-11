L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto su una precisa richiesta fatta da Walter Mazzarri alla squadra. Secondo il quotidiano la miglior difesa è l’attacco. Non si nasconde l’allenatore toscano. È arrivato a Napoli in punta di piedi, ma dopo un paio di allenamenti ha già messo in chiaro i punti fermi del suo pensiero calcistico. Con Mazzarri si corre tanto e si segna molto. Perché ogni azione del suo gioco è finalizzata al gol. Lo ha spiegato sin da subito, per evitare fraintendimenti e i suoi ragazzi hanno ben recepito il messaggio. D’altra parte con Spalletti lo spettacolo e i risultati andavano perfettamente a braccetto.