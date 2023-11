Corriere dello Sport – ecco i sei titolarissimi di Mazzarri

Sei uomini, costituendo più della metà della squadra, si ergono come figure apparentemente intoccabili nell’inedito Napoli guidato da Mazzarri, sottolinea oggi il Corriere dello Sport. Questa solidità non è nuova: già con Spalletti erano centrali e si prevede che lo saranno anche in futuro con l’attuale allenatore, il quale, lungi dall’ignorare il passato, lo evoca in modo appropriato. Allo stesso tempo, Mazzarri guarda al futuro, portando con sé le prime sensazioni direttamente dal campo e le numerose impressioni raccolte osservando la squadra attraverso lo schermo televisivo.

Questi giocatori, comunemente noti come ‘titolarissimi’, sono considerati intoccabili e rappresentano il fulcro attorno al quale il mister di San Vincenzo intende costruire la squadra.

Giovanni Di Lorenzo, con una resistenza alla fatica impressionante e una dedizione costante, manterrà la sua posizione con Mazzarri, essendo il suo Maggio moderno, ancorato inamovibile sulla fascia. Nel cuore del campo, Lobotka si distingue come unico nel suo genere, senza rivali o paragoni, grazie a ritmi e gioco che sfuggono alla banalità; pertanto, rimarrà in campo fino a quando avrà fiato. Zambo Anguissa, come si può dedurre dal “primo sguardo” e dalle prime frasi (“la partita più bella… c’è feeling”), è già entrato a far parte della schiera di giocatori graditi a Mazzarri. Infine, Piotr Zielinski, che ricorda molto Hamsik, assume un ruolo di rilievo nell’assetto della squadra.

In attacco, poche sorprese: i tre tenori mantengono la loro posizione, ma Kvaratskhelia e Osimhen si inseriscono tra le stelle inavvicinabili, irradiando una luce che traccia una strada da seguire.