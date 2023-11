Champions League: Milan e Lazio scenderanno in campo

Oggi si rinnova l’emozione con il ritorno in campo per i gironi di Champions League. Nel pomeriggio, gli occhi saranno puntati su Lazio-Celtic, una partita cruciale per la Lazio che ambisce a conquistare tutti e tre i punti. In serata, il Milan si prepara a sfidare il Borussia Dortmund, noto anche come il “muro giallo”, con l’obiettivo di ottenere una vittoria fondamentale. Di seguito il programma completo:

Le partite in programma:

18:45 Lazio-Celtic

18:45 Shakhtar-Anversa

21:00 Barcellona-FC Porto

21:00 Feyenoord-Atl. Madrid

21:00 Manchester City-RB Lipsia

21:00 Milan-Dortmund

21:00 PSG-Newcastle

21:00 Young Boys-Stella Rossa