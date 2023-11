L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle ultime novità in casa Real Madrid in vista del match contro il Napoli. Secondo il quotidiano è emergenza totale per Ancelotti in vista della gara contro il Napoli. A fine novembre, dopo la sosta, oltre le assenze dei lungodegenti Courtois e Militão, si sono aggiunti gli infortuni di Kepa, e dei vari Tchouameni, Camavinga, Arda Güler e Vinicius jr. A Cadice è finito ko pure Modric a causa di un malanno muscolare alla coscia sinistra. Lo staff medico sottoporrà il croato a nuovi accertamenti poi deciderà. Contro il Napoli dunque dovranno rivedersi il convalescente Ceballos e Brahim Diaz che, dovrebbe tornare pienamente utile alla causa.