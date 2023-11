CdS – Il prossimo candidato per allenare la Juventus è Conte

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è concentrata sul futuro della panchina della Juventus, suggerendo che Max Allegri potrebbe dire addio alla squadra il prossimo anno. Il primo candidato a sostituire l’allenatore toscano sembra essere Antonio Conte, attualmente fermo dopo la conclusione della sua esperienza al Tottenham. Conte, ex allenatore della Juventus, non ha mai nascosto il desiderio di tornare alla guida della squadra dopo l’addio burrascoso nell’estate del 2014.

L’ipotesi di un ritorno di Conte alla Juventus sembra essere rafforzata dal fatto che lui e la sua famiglia vivono a Torino. Inoltre, Conte ha rifiutato l’offerta del Napoli a ottobre e, nonostante i contatti con Gravina e la Federcalcio, non ha accettato l’incarico di allenare l’Italia dopo l’addio di Mancini. Tuttavia, Conte ha sempre posto due condizioni: vuole allenare un club quotidianamente e non entrare in corsa durante la stagione, preferendo iniziare dall’inizio della stagione. Se Allegri dovesse lasciare la Juventus, le strade di Conte e del club potrebbero incrociarsi nuovamente presto.