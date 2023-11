L’ultima edizione del Corriere dello Sport indica che a causa delle numerose assenze nel reparto dei centrocampisti, è probabile che contro il Napoli si possano rivedere in campo il centrocampista in fase di recupero Dani Ceballos e Brahim Diaz. Ceballos, attualmente in convalescenza, potrebbe essere nuovamente schierato. Brahim Diaz, dopo un periodo di riposo a casa anche ieri, dovrebbe essere nuovamente a disposizione e pronto a contribuire pienamente alla squadra per l’incontro.