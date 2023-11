Alessandro Bastoni può recuperare per la gara di domenica tra Napoli e Inter.

Come riportato da Sky Sport pochi minuti fa, infatti, il difensore dell’Inter sta meglio e potrebbe essere convocato da Inzaghi per la trasferta di Napoli di domenica sera. Una notizia importante per i neroazzurri che recupererebbero una pedina importante per la difesa in un match difficile.