La Champions League torna con il Napoli che affronta la quinta giornata del Girone C. La partita tra Real Madrid e Napoli, in programma mercoledì 29 novembre alle ore 21:00, sarà trasmessa in diretta streaming esclusivamente su Amazon Prime Video.

Poiché Amazon Prime Video propone la sfida tra Real Madrid e Napoli, potrai seguirla in diretta streaming. La partita non sarà trasmessa su altri canali.