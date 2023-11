Real Madrid, infortuni: Brahim Diaz recuperato, Modric in dubbio

Il Real Madrid, alle prese con diversi infortuni, trova un po’ di sollievo con due notizie positive. Brahim Diaz, assente nella partita contro il Cadice a causa di un problema intestinale, sembra essere disponibile per il prossimo incontro di Champions League contro il Napoli.

Luka Modric, invece, ha manifestato un lieve sovraccarico muscolare, probabilmente dovuto alla serie di partite disputate nelle ultime settimane. Le condizioni del centrocampista croato non destano preoccupazioni, ma potrebbe essere presa in considerazione la possibilità di farlo riposare nella sfida contro la squadra di Mazzarri. Il Real Madrid è già qualificato per gli ottavi di finale e cercherà la conferma matematica del primo posto nel girone.