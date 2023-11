Gennaro Iezzo a Radio Kiss Kiss Napoli ha commentato la prestazione di Pierluigi Gollini.

L’ex portiere del Napoli si è espresso in modo totalmente favorevole nei confronti dell’ex portiere degli orobici: “Partita davvero importante per Gollini, ha sostituito bene Meret ed è sembrato sempre attento in ogni occasione. Ha dato grande sicurezza in porta in uno stadio e contro una squadra dove ha fatto sempre bene in passato”.