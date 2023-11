CdS sulla Lazio – Lotito conferma Sarri, la situazione

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha analizzato la situazione attuale della Lazio, ancora segnata dalla sconfitta subita contro la Salernitana lo scorso sabato. Nonostante la delusione per la prestazione ritenuta inaccettabile nell’incontro all’Arechi, la dirigenza guidata da Claudio Lotito ha confermato l’intenzione di mantenere Maurizio Sarri sulla panchina. Sarri, sebbene abbia minacciato più volte di lasciare la squadra, non ha fornito indicazioni per dimissioni immediate. La responsabilità delle prestazioni negative è stata principalmente attribuita ai giocatori dalla società biancoceleste.

La Lazio avrà ora due partite per cercare di riscattarsi. La prima sarà contro il Celtic in Champions League, un match che potrebbe essere decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale. Successivamente, i biancocelesti, attualmente all’undicesimo posto in campionato, torneranno a giocare in Serie A contro il Cagliari. Tuttavia, in caso di ulteriori risultati deludenti, la posizione di Maurizio Sarri, che ha un contratto fino al