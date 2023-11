Il giornalista Enrico Varriale ha espresso su Twitter la sua opinione riguardo la discussa direzione di Atalanta-Napoli dell’arbitro Mariani: “L’arbitro Mariani è stato pessimo in primis per il modo assurdo in cui ha consentito si picchiasse Kvara ( ricordate le campagne di qualche giornale fa a difesa dei talenti). Ma sul fuorigioco resto dell’idea che il VAR sia oggettivo pure per 1 mm. Se no si ritorna al ci può stare“.