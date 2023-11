Iannicelli: “Napoli con entusiasmo, ora grandi prove con Real, Inter e Juve”

Peppe Iannicelli, opinionista di canale 21, si dice felice per la vittoria del Napoli sull’Atalanta: “E’ tutto meraviglioso: l’orologio viene riportato ad oltre 12 anni fa… E’ una condizione assolutamente sublime. C’è entusiasmo; se dovessi descrivere il sentimento che gira in città e sui social da qualche ora, sarebbe entusiasmo, un entusiasmo ritrovato. Questa parola ha una etimologia greca: significa ‘dentro’ e ‘Dio’; ovvero una configura una sorta di stato divino, di estasi, che ti dà la forza per centrare le imprese che sembrano più impossibili”.

“Sul piano tattico, tecnico e della gestione della gara, dobbiamo parlare di un secondo tempo che ha visto una frenata complessiva del Napoli, ma Mazzarri ha restituito alla squadra la consapevolezza di essere Campione D’Italia, d’aver scritto una pagina storica, cosa che Garcia aveva spento, depotenziato e neutralizzato.”

“Capisco che fare il bis sia complicato, perchè ripetersi ad altissimo livello è più difficile di vincere la prima volta, ma i campioni in carica – ha aggiunto – non possono scucirsi lo scudetto della maglia a novembre : è inaccettabile. Questa condizione divina va preservata e irrobustita da una bella prestazione a Madrid e da due prove molto importanti contro Inter e Juventus. Questa squadra ha tutto il potenziale per farlo e Mazzarri è la persona adatta per rimettere in pista il Napoli.”