Top&Flop Atalanta-Napoli. Il migliore ed il peggiore azzurro del match

Il Napoli sbanca il Gewiss Stadium per la terza volta consecutiva. Con l’Atalanta l’esito è di 1-2, grazie alle reti di Khvicha Kvaratskhelia e di Eljif Elmas. Può sorridere Walter Mazzarri, che riparte con un successo contro un duro avversario. La redazione di MondoNapoli ha individuato rispettivamente il migliore ed il peggiore del match.

IL MIGLIORE – Walter Mazzarri. Tra tutti il principale artefice di questa vittoria è proprio l’allenatore. Da subito si rivede la sua mano: ferocia, mentalità, voglia di proporsi. Certo, bisogna lavorare sul fare in modo che questi momenti possano durare per più tratti della partita, ma come prima uscita, per giunta condita da un’importantissima vittoria, non si poteva chiedere di più. I presupposti per ripartire ci sono.

IL PEGGIORE – Nessuno. Ci sono delle prestazioni non ottimale, ma ciò che contava oggi era ripartire. A questo hanno contribuito tutti gli elementi della squadra. Anche chi più indietro di condizione fisica.