Spalletti è a Bergamo, la foto postata sul suo profilo Instagram per la giornata contro la violenza sulle donne

L’ex tecnico del Napoli e oggi Ct della Nazionale azzurra Luciano Spalletti quest’oggi è a Bergamo per assistere alla sfida tra l’Atalanta e il Napoli. Il tecnico toscano attraverso il proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto in cui mette in mostra sulla faccia il segno rosso per la Giornata contro la violenza sulle donne. Questa quanto scrive nella didascalia: “Nulla e nessuno è così tanto indegno di un piccolo “uomo” che ha bisogno d’essere arrogante e aggressivo di fronte a una donna“.